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08.12.2022  13:17   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 8 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 8 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 45 легкових авто;
  • «Угринів» - 45 легкових авто;
  • «Рава-Руська» - 3 автобуси;
  • «Грушів» - 10 легкових авто;
  • «Краківець» - 70 легкових авто, 3 автобуси;
  • «Шегині» - 70 легкових авто.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» - 15 легкових авто.

Угорщина:

  • «Тиса» -  25 легкових авто, 11 автобусів;
  • «Косино» - 20 легкових авто;
  • «Лужанка» - 15 легкових авто.

Румунія:

  • «Порубне» - 50 легкових авто.

Нагадаємо, невдовзі на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні України та Польщі почне функціонувати «Електронна черга перетину кордону» для вантажних транспортних засобів.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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