08.12.2022 13:30 Віталій Хінєвіч

Комунальники усунили в Харкові аварії на водоводах

Аварійні роботи проводились в Київському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 7 грудня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 18 пошкоджень на водоводах і упорядкували 12 оглядових колодязів. Зокрема, у Київському районі аварійники усунули пошкодження на водопровідній магістралі по вул. Мироносицькій та на вводі до будинку по вул. Багалія.

«Завдяки злагодженим та вмілим діям наших досвідчених ремонтників спрацювали оперативно, усунувши аварійні ситуації у встановлені терміни. Після завершення відновлювальних робіт обов'язково впорядкували території. Загалом ситуація в районі повністю контрольована, чому безумовно сприяють і профілактичні заходи, що проводяться на об'єктах водопровідного господарства. За час ворожої агресії нами вироблено дієвий план на випадок виникнення екстрених ситуацій, а бригади аварійно-відновлювальних робіт завжди готові до негайного реагування», - підсумував начальник Київської районної служби зовнішніх водопровідних мереж Віталій Чупандін.

Сьогодні, 8 грудня, 23 бригади Комплексу «Харківводопостачання» проводять ремонтні роботи на 24 міських водоводах.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».