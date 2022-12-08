08.12.2022 13:52

Фото наслідків обстрілу Куп’янська та Печеніг показали у поліції

Докази військовіх злочинів рф слідчі поліції збірають після обстрілів населених пунктів Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Нацполіції, протягом доби в результаті ракетних та артилерійських атак пошкоджень зазнали цивільні об’єкти у містах Куп’янськ та Вовчанськ. Постраждалих немає.



Вранці 7 грудня ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії території Вовчанського району. В наслідок події руйнувань зазнали два приватних домоволодіння.



Через вибухи снарядів РСЗО у Куп’янську пошкоджено багатоквартирний будинок.





Близько 19:00 під ракетний удар потрапило смт Печеніги. В результаті сталося займання трави загальною площею 200 кв. м.





Вранці 8 грудня росіяни вдарили ракетою по Куп’янську. Вибухом вибито вікна в двоповерховій будівлі та пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.



Слідчі провели огляди місць подій та зібрали речові докази. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення даного злочину передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 7 по 8 грудня 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.