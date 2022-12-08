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08.12.2022  13:52   

Фото наслідків обстрілу Куп’янська та Печеніг показали у поліції

Докази військовіх злочинів рф слідчі поліції збірають після обстрілів населених пунктів Харківщини.

Новини Харькова: Фото наслідків обстрілу Куп’янська та Печеніг

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Нацполіції, протягом доби в результаті ракетних та артилерійських атак пошкоджень зазнали цивільні об’єкти у містах Куп’янськ та Вовчанськ. Постраждалих немає.

Вранці 7 грудня ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії території Вовчанського району. В наслідок події руйнувань зазнали два приватних домоволодіння.

Через вибухи снарядів РСЗО у Куп’янську пошкоджено багатоквартирний будинок.

Новини Харькова: Фото наслідків обстрілу Куп’янська та Печеніг

Близько 19:00 під ракетний удар потрапило смт Печеніги. В результаті сталося займання трави загальною площею 200 кв. м.

Новини Харькова: Фото наслідків обстрілу Куп’янська та Печеніг

Вранці 8 грудня росіяни вдарили ракетою по Куп’янську. Вибухом вибито вікна в двоповерховій будівлі та пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

Слідчі провели огляди місць подій та зібрали речові докази. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення даного злочину передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 7 по 8 грудня 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.

Новини Харькова: Фото наслідків обстрілу Куп’янська та Печеніг

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, купянск, агрессия россии
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