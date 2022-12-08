08.12.2022 08:12 Рита Парфенова

Харків на ранок 8 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 7 по 8 грудня 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 грудня.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Куп'янському та Чугуївському районах області.



О 08:10 у м. Куп’яську у квартирі житлової багатоповерхівки горіли домашні речі на площі 6 кв.м. На місці події працювали рятувальники 44-ї ДПРЧ, які загасили вогонь о 09:20.



Також о 19:08 сталися пожежі у селищі Печеніги Чугуївського району. За двома адресами горіла трава на загальній площі близько 200 кв.м. О 19:45 силами ДСНС пожежі були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих не було.



Загалом за добу з 7 по 8 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 42 оперативних виїзди, з яких:

27 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

1 — проведення аварійно-рятувальних робіт;

9 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 129 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Нагадаємо, за добу з 6 по 7 грудня внаслідок обстрілів загинула одна людина, двоє мешкаців Харківської області отримали поранення.