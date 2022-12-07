За добу від російської агресії на Харківщині загинула жінка, є поранені

За добу з 6 по 7 грудня внаслідок обстрілів загинула одна людина, двоє мешкаців Харківської області отримали поранення.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян, на жаль, загинула жінка 43 років. Поранення отримав 50-річний чоловік, він госпіталізований у важкому стані.
У Куп’янську під час одного з артобстрілів отримала осколкові поранення місцева жителька 67-років. Вона госпіталізалована до медичної установи.
Нагадаємо, за добу з 6 по 7 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.
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Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
Хмари вже з ранку займатимуть своє місце під сонцем, і похмура погода триматиметься у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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