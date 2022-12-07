07.12.2022 09:22 Рита Парфенова

За добу від російської агресії на Харківщині загинула жінка, є поранені

За добу з 6 по 7 грудня внаслідок обстрілів загинула одна людина, двоє мешкаців Харківської області отримали поранення.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.



За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян, на жаль, загинула жінка 43 років. Поранення отримав 50-річний чоловік, він госпіталізований у важкому стані.



У Куп’янську під час одного з артобстрілів отримала осколкові поранення місцева жителька 67-років. Вона госпіталізалована до медичної установи.

Нагадаємо, за добу з 6 по 7 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.