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07.12.2022  09:22   Рита Парфенова

За добу від російської агресії на Харківщині загинула жінка, є поранені

За добу з 6 по 7 грудня внаслідок обстрілів загинула одна людина, двоє мешкаців Харківської області отримали поранення.

скорая помощь

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу росіян, на жаль, загинула жінка 43 років. Поранення отримав 50-річний чоловік, він госпіталізований у важкому стані.  

У Куп’янську під час одного з артобстрілів отримала осколкові поранення місцева жителька 67-років. Вона госпіталізалована до медичної установи.

Нагадаємо, за добу з 6 по 7 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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