Зруйновані будинки та ліцей, поранена жінка: військові рф обстрілюють Куп’янський район на Харковщині

Протягом доби з 6 по 7 грудня Куп‘янська громада залишалася під обстрілами окупантів.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
У місті Куп’янськ внаслідок артилерійських ударів частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна. Постраждалих немає.
Під час наступного артобстрілу отримала осколкові поранення місцева жителька 67-років, госпіталізалована до медичної установи. Пошкоджені дах, вікна житлових будинків, господарчі споруди.
Після 17 години у Дворічанській громаді горів будинок. Без постраждалих.
3 російські ракети комплексу С-300 влучили в Будинок культури та поблизу школи у с.Борівське, що в Шевченківській громаді. Без постраждалих.
Нагадаємо, за добу з 6 по 7 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.
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Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
Хмари вже з ранку займатимуть своє місце під сонцем, і похмура погода триматиметься у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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