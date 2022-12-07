07.12.2022 09:03 Рита Парфенова

Зруйновані будинки та ліцей, поранена жінка: військові рф обстрілюють Куп’янський район на Харковщині

Протягом доби з 6 по 7 грудня Куп‘янська громада залишалася під обстрілами окупантів.



РЕДПОСТ

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.



У місті Куп’янськ внаслідок артилерійських ударів частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна. Постраждалих немає.



Під час наступного артобстрілу отримала осколкові поранення місцева жителька 67-років, госпіталізалована до медичної установи. Пошкоджені дах, вікна житлових будинків, господарчі споруди.



Після 17 години у Дворічанській громаді горів будинок. Без постраждалих.



3 російські ракети комплексу С-300 влучили в Будинок культури та поблизу школи у с.Борівське, що в Шевченківській громаді. Без постраждалих.

Нагадаємо, за добу з 6 по 7 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.