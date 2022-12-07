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07.12.2022  09:03   Рита Парфенова

Зруйновані будинки та ліцей, поранена жінка: військові рф обстрілюють Куп’янський район на Харковщині

Протягом доби з 6 по 7 грудня Куп‘янська громада залишалася під обстрілами окупантів.


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Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

У місті Куп’янськ внаслідок артилерійських ударів частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна. Постраждалих немає.

Під час наступного артобстрілу отримала осколкові поранення місцева жителька 67-років, госпіталізалована до медичної установи. Пошкоджені дах, вікна житлових будинків, господарчі споруди.

Після 17 години у Дворічанській громаді горів будинок. Без постраждалих.

3 російські ракети комплексу С-300 влучили в Будинок культури та поблизу школи у с.Борівське, що в Шевченківській громаді. Без постраждалих.

Нагадаємо, за добу з 6 по 7 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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