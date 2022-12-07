07.12.2022 08:48 Рита Парфенова

Автівку з забороненим спиртним зупинили на блок-посту Харкова

Алкогольну продукцію «без документів» вилучено.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Працівники поліції під час чергування на блокпосту зупинили для перевірки автомобіль Пежо, водій якого незаконно перевозив безакцизну алкогольну продукцію. Щодо чоловіка правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення та вилучили 124 літри спиртного.



Загалом за минулу добу з метою недопущення потрапляння до регіону нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3529 транспортних засобів.

Нагадаємо, 900 літрів алкоголю невідомого походження вилучили співробітники поліції Харкова.