Автівку з забороненим спиртним зупинили на блок-посту Харкова

Алкогольну продукцію «без документів» вилучено.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Працівники поліції під час чергування на блокпосту зупинили для перевірки автомобіль Пежо, водій якого незаконно перевозив безакцизну алкогольну продукцію. Щодо чоловіка правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення та вилучили 124 літри спиртного.
Загалом за минулу добу з метою недопущення потрапляння до регіону нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3529 транспортних засобів.
Нагадаємо, 900 літрів алкоголю невідомого походження вилучили співробітники поліції Харкова.
Комментариев: 0
Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
Хмари вже з ранку займатимуть своє місце під сонцем, і похмура погода триматиметься у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
влажность:
давление:
ветер: