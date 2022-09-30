У одному з гаражів Харкова знайшли склад спиртних напоїв (фото)

900 літрів алкоголю невідомого походження вилучили співробітники поліції Харкова.
Склад спиртних напоїв знаходився у гаражному приміщенні приватного домоволодіння на території Немишлянського району, повідомляє РЕДПОСТ.
Встановлено, що 45-річний харків'янин зберігав алкогольну продукцію з метою продажу.
Вилучене направлено на експертне дослідження.
Слідчим відкрито кримінальне провадження.
Правоохоронці намагаються встановили походження алкогольної продукції.
Нагадаємо, в Харькові спіймали на правопорушені жінку, яка продала дитині алкоголь.
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