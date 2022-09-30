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30.09.2022  12:06   Рита Парфенова

У одному з гаражів Харкова знайшли склад спиртних напоїв (фото)

900 літрів алкоголю невідомого походження вилучили співробітники поліції Харкова.

Новини Харкова: в гаражі знайшли склад спиртних напоїв Новини Харкова: в гаражі знайшли склад спиртних напоїв

Склад спиртних напоїв знаходився у гаражному приміщенні приватного домоволодіння на території Немишлянського району, повідомляє РЕДПОСТ.

Встановлено, що 45-річний харків'янин зберігав алкогольну продукцію з метою продажу.

Вилучене направлено на експертне дослідження.

Слідчим відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронці намагаються встановили походження алкогольної продукції.

Новини Харкова: в гаражі знайшли склад спиртних напоїв Новини Харкова: в гаражі знайшли склад спиртних напоїв

Нагадаємо, в Харькові спіймали на правопорушені жінку, яка продала дитині алкоголь.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  алкоголь, конфискат, полиция, харьков
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