30.09.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули пошкодження на водоводах

Фахівці усунули 18 пошкоджень на водоводах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 29 вересня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 18 пошкоджень на водоводах та упорядкували 9 оглядових колодязів.

Зокрема, великий обсяг відновлювальних робіт було проведено у Шевченківському районі, де ремонтники оперативно ліквідували два пошкодження на магістралях на вул. Старицького та пр. Людвіга Свободи, а також капітально відремонтували три вводи на вул. Старицького та вул. Балакірєва.

«Попередньо було чітко скоординовано злагоджені та оперативні дії районних бригад щодо проведення комплексних ремонтних робіт. Також запаслися необхідними матеріалами, задіяли спецтехніку, і все це дало позитивний результат. Певні складнощі виникли під час усунення аварійної ситуації на вводі в приватному секторі. Справа в тому, що там не виходило задіяти спецтехніку для проведення земляних робіт. Але й тут ремонтники з честю впоралися з поставленим завданням і в стислий термін ліквідували аварію. Після проведення всіх необхідних робіт в обов'язковому порядку впорядкували території», - підсумував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев.

Сьогодні, 30 вересня, бригади АВР Комплексу «Харківводопостачання» проводять ремонтні роботи на 15 пошкоджених ділянках водоводів.

Також спеціалістами виконується цілодобовий контроль якості води на всіх етапах водопідготовки та перед подачею до мережі міста. Відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не зафіксовано.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».