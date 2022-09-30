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30.09.2022  12:45   Віталій Хінєвіч

Харкову терміново потрібна донорська кров

Харківський обласний центр служби крові повідомив про необхідність біологічного матеріалу.

Харків донорство крові
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр служби крові.
 
Повідомляється, що мешканців Харкова запрошують стати донорами крові. В обласному центрі служби крові повідомили про дефіцит негативних груп крові. А саме-1-   2-  3-  4- немає зовсім. 
 
«Донорська кров щодня рятує бійців ЗСУ та мирне населення. На жаль, системною стає ситуація, коли у нас вона закінчується. Зараз терміново необхідні всі негативні групи.Ми неодноразово демонстрували єдність. Чекаємо на Вашу підтримку знову. Твоя кров може воювати заради життя!»-, повідомили в центрі служби крові.
 
Дізнатись подробиці можна за телефоном центра крові в Харкові +380 (95) 570 47 66.
 
Источник:   Харківський обласний центр служби крові
 Тэги:  харьков, донорство крови
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