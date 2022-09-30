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30.09.2022  12:48   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 30 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 30 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 95 легкових авто;
  • «Угринів» - 60 легкових авто, 2 автобусів;
  • «Рава-Руська» - 70 легкових авто;
  • «Грушів» - 45 легкових авто, 6 автобусів;
  • «Краківець» - 100 легкових авто, 5 автобусів;
  • «Шегині» - 100 легкових авто, 170 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  30 легкових авто.

Угорщина:

  • «Тиса» - 7 легкових авто, 1 автобус;
  • «Лужанка» - 25 легкових авто;
  • «Вилок» - 40 легкових авто.

Румунія:

  • «Порубне» - 15 легкових авто.
Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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