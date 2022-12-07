07.12.2022 08:17

Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 6 по 7 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстрілів з танків, мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів:

Стрілеча,

Красне,

Тернова,

Огірцеве,

Стариця,

Гатище,

Вовчанські Хутори,

Волохівка,

Чугунівка,

Кам’янка.

На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів:

Дворічна,

Куп’янськ,

Кислівка,

Котлярівка,

Табаївка,

Крохмальне,

Піщане,

Берестове,

Першотравневе.

Нагадаємо, слідчі поліції документують ворожі атаки країни-агресора у Куп’янського району, внаслідок яких загинули двоє жителів.