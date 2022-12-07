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07.12.2022  08:17   

Окупанти обстріляли 19 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 6 по 7 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстрілів з танків, мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів:

  • Стрілеча,
  • Красне,
  • Тернова,
  • Огірцеве,
  • Стариця,
  • Гатище,
  • Вовчанські Хутори,
  • Волохівка,
  • Чугунівка,
  • Кам’янка.

На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів:

  • Дворічна,
  • Куп’янськ,
  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Табаївка,
  • Крохмальне,
  • Піщане,
  • Берестове,
  • Першотравневе.

Нагадаємо, слідчі поліції документують ворожі атаки країни-агресора у Куп’янського району, внаслідок яких загинули двоє жителів.

 

 

Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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