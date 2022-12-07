07.12.2022 08:07 Рита Парфенова

Харків на ранок 7 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 6 по 7 грудня 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 7 грудня.

Одна з пожеж, яку спричинив ворожий обстріл, трапилась о 17:51 у Дворічанській територіальній громаді Куп’янського району. Там горів приватний будинок на площі 60 кв.м. Від ДСНС було залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу, які загасили вогонь об 20:30.



Також рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу у м. Куп’яську за двома адресами. Там пожеж не зафіксовано, проте частково зруйновано будівлю учбового закладу, пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Внаслідок обстрілів постраждала жінка 1955 року народження, яку госпіталізували до Чугуївської районної лікарні.



Загалом за добу з 6 по 7 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 42 оперативних виїзди, з яких:

23 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинена ворожим обстрілом;

16 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

2 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 249 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 36 тонн питної води.

Нагадаємо, слідчі поліції документують ворожі атаки країни-агресора у Куп’янського району, внаслідок яких загинули двоє жителів.