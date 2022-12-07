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07.12.2022  10:03   Рита Парфенова

Чотири людини отримали ножові поранення у Харкові

Кривавою розв'язкою закінчилася сварка на вулиці Гвардійців-Широнінцев у Харкові.

нож

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Поліцейські Харкова затримали в квартирі по вулиці Гвардійців Широнінців 46-річного чоловіка, який в ході конфлікту наніс чотирьом особам ножові поранення.

Слідчі кваліфікували його дії  за статтею «замах на вбивство» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері 29 листопада 2022 року на вулиці Бучми у Харькові інспектори зупинили чоловіка, який розшукується за вбивство.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  нож, полиция, харьков
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