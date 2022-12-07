07.12.2022 10:03 Рита Парфенова

Чотири людини отримали ножові поранення у Харкові

Кривавою розв'язкою закінчилася сварка на вулиці Гвардійців-Широнінцев у Харкові.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Поліцейські Харкова затримали в квартирі по вулиці Гвардійців Широнінців 46-річного чоловіка, який в ході конфлікту наніс чотирьом особам ножові поранення.

Слідчі кваліфікували його дії за статтею «замах на вбивство» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері 29 листопада 2022 року на вулиці Бучми у Харькові інспектори зупинили чоловіка, який розшукується за вбивство.