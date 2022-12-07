Чотири людини отримали ножові поранення у Харкові

Кривавою розв'язкою закінчилася сварка на вулиці Гвардійців-Широнінцев у Харкові.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Поліцейські Харкова затримали в квартирі по вулиці Гвардійців Широнінців 46-річного чоловіка, який в ході конфлікту наніс чотирьом особам ножові поранення.
Слідчі кваліфікували його дії за статтею «замах на вбивство» Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, ввечері 29 листопада 2022 року на вулиці Бучми у Харькові інспектори зупинили чоловіка, який розшукується за вбивство.
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Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
Хмари вже з ранку займатимуть своє місце під сонцем, і похмура погода триматиметься у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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