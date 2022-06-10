10.06.2022 13:09 Рита Парфенова

В Харькове несовершеннолетний парень зарезал знакомого

Полицейские в Основянском районе оперативно задержали несовершеннолетнего за умышленное убийство человека

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, убийство произошло вечером 9 июня в Основянском районе Харькова.



Правоохранителей на улицу Кооперативную вызвала бригада скорой помощи, которая констатировала смерть потерпевшего. Убитый оказался 28-летним местным жителей. Как установили оперативники на месте преступления, к нему в гости пришел 17-летний знакомый. Приятели выпили, застолье плавно переросло в ссору. Подросток схватил нож и нанес смертельный удар хозяину. Нападавшего задержали полицейские с поличным.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное нарушителю грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в феврале этого года на Салтовке мужчина во время ссоры ударил ножом в живот своего сына.