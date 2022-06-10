10.06.2022 13:25 Виталий Хиневич
Новая почта предоставит скидки на отправление посылок: условия
Во время войны миллионы украинцев нуждаются в продуктах питания, одежде и бытовых вещах по всей стране.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Новую почту.
Сообщается, что Новая почта предоставит 25% скидки на доставку благотворительных грузов.
Для любых коммерческих организаций, решивших открыть направление гуманитарной помощи, Новая почта предоставит 25% скидки от действующих тарифов на доставку.
Чтобы стать партнером и получить скидку, необходимо заключить сделку. Перевозки по программе могут производиться как по территории Украины, так и с любой точки из-за границы.
Помимо перевозок Новая почта может предложить партнерам специальные условия на дополнительные логистические услуги «под ключ»:
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забор заказа отправителя;
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доставка груза в границу;
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транспортировка груза через границу;
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комплектация продуктовых наборов по запросу организации на производственных мощностях Новой почты;
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доставка в любой населенный пункт Украины, где работает Новая почта;
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подготовка комплексного отчета по результатам доставки.
Кроме этого отмечается, что проект Humanitarian Nova Poshta был и остается для Новой почты социальным и неприбыльным. Все средства, полученные за доставку гуманитарных грузов от коммерческих организаций, идут на ежедневные расходы на топливо, на содержание автопарка, а остаток дохода направляется на расширение возможностей бесплатной доставки грузов для армии, ТРО, переселенцев.
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