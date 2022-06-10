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10.06.2022  13:25   Виталий Хиневич

Новая почта предоставит скидки на отправление посылок: условия

Во время войны миллионы украинцев нуждаются в продуктах питания, одежде и бытовых вещах по всей стране.

Нова пошта
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Новую почту.
 
Сообщается, что Новая почта предоставит 25% скидки на доставку благотворительных грузов. 
 
Для любых коммерческих организаций, решивших открыть направление гуманитарной помощи, Новая почта предоставит 25% скидки от действующих тарифов на доставку.
 
Чтобы стать партнером и получить скидку, необходимо заключить сделку. Перевозки по программе могут производиться как по территории Украины, так и с любой точки из-за границы.
 
Помимо перевозок Новая почта может предложить партнерам специальные условия на дополнительные логистические услуги «под ключ»:
 
  • забор заказа отправителя;
  • доставка груза в границу;
  • транспортировка груза через границу;
  • комплектация продуктовых наборов по запросу организации на производственных мощностях Новой почты;
  • доставка в любой населенный пункт Украины, где работает Новая почта;
  • подготовка комплексного отчета по результатам доставки.
Кроме этого отмечается, что проект Humanitarian Nova Poshta был и остается для Новой почты социальным и неприбыльным. Все средства, полученные за доставку гуманитарных грузов от коммерческих организаций, идут на ежедневные расходы на топливо, на содержание автопарка, а остаток дохода направляется на расширение возможностей бесплатной доставки грузов для армии, ТРО, переселенцев.
 
Напомним, ранее Нова почта изменила свои тарифы.
 
Источник:   новая почта
 Тэги:  новая почта
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