22.05.2022 14:55 Виталий Хиневич

Новая почта меняет тарифы на свои услуги

Новые тарифы начнут действовать с 23 мая.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Новую почту.

Сообщается, что доставка в почтомат будет стоить 50 вместо 60 гривен.

По фиксированной цене можно будет отправлять документы и посылки вне зависимости от географии доставки. Напоминаем, в почтомат можно отправить посылки весом до 20 кг.

В тарифе на доставку по Украине вместо семи весовых категорий останется три: до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 80 грн, до 30 кг – 120 грн. Раньше минимальная стоимость доставки была 50 грн.

Кроме этого, будут действовать следующие тарифы на услуги:

№1.Тариф на доставку посылок в почтомат снизится на 10 гривен. Теперь услуга будет стоить 50 гривен. Напомним, с помощью почтоматов можно отправлять посылки весом до 20 кг, причем стоимость фиксированная независимо от географии доставки.

№2.Вместо 7 весовых категорий посылок Новая почта вводит всего 3:

маленькая (до 2 кг) — 60 гривен. При отправке одежды пакеты на 0,5 кг, 1 кг или 2 кг вы получите бесплатно.

средняя (до 10 кг) — 80 гривен

большая (до 30 кг) — 120 гривен

В тариф уже включена оценочная стоимость до 500 гривен. Если она выше — как и прежде, придется доплатить 0,5% от стоимости товара.

Стоимость доплаты за доставку посылок в села составит 20 гривен.

№3. Отправка документов в фирменном пакете в отделение будет стоить 45 гривен.

№4. Если вы отправляете несколько посылок одной экспресс-накладной, доставка каждой из их увеличится на 10 гривен. Посылка с максимальным весом — по базовому тарифу, остальные — по сниженному:

до 2 кг — 20 грн

до 10 кг — 40 грн

до 30 кг — 80 грн

№5. Упрощение тарифа доставки грузов:

раньше клиенты платили за доставку грузов за 30 кг по базовому тарифу доставки по Украине и дополнительно за каждый кг свыше 30 кг. Теперь клиент будет оплачивать тариф, который формируется следующим образом: общий вес груза (в кг) умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от зоны доставки (дальности конечного населенного пункта).

компания отменяет расчет стоимости доставки грузов по параметрам или крайним точкам упаковки отправки. Теперь стоимость за доставку будет начисляться исключительно с учетом фактического и объемного веса самого груза и по-прежнему за аренду упаковочных материалов для перевозки груза (флэт-бокс, паллетные борта). Например, если вы будете отправлять электродвигатель весом 34 кг и объемным весом 18 кг в паллетном борту по городу Львов, то вы оплатите 140 гривен:

за доставку 34×3 (стоимость за 1 кг доставки по городу) = общая сумма будет составлять 102 грн.

за аренду паллетного борта = 60 грн.

№6.Обновление услуги хранения паллет, грузов, шин и дисков. Увеличивается количество бесплатных дней хранения для паллет с 2 до 3 календарных дней, не считая дня прибытия. Для грузов, автошин и автодисков количество дней хранения будет сокращаться с 7 до 3, не считая дня прибытия, из-за ограниченной площади отделений и большого количества отправлений этого вида.