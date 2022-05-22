Оккупанты чувствуют себя как в рабстве и надеются на правозащитников (видео)

22.05.2022 14:36 Дмитрий Колоней

Оккупанты ищут правозащитные организации, чтобы вырваться из войны в Украине.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылась на СБУ, мобилизированные в "ДНР" захватчики ищут правозащитные организации, чтобы убежать из войны. Они сравнивают службу в русской армии с рабством, называют это нарушением прав человека и готовы к дезертирству.

Об этом свидетельствуют новые телефоны разговора захватчиков, перехваченные спецслужбами.

«Хотя куда-нибудь обратится, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Е-мое, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это», - рассказывает мобилизованный житель так называемой ДНР своей жене.

Он просит ее поискать, к кому можно обратиться за помощью, потому что сам полностью растерян. «В россию не пожалуешься, потому что это россия заставила, петушилина (прим. пушилин) не пожалуешься, потому что он нас подарил или продал россии, Украине – я буду предателем…».

Что ж, даем подсказку для захватчиков, которые хотят остаться в живых: звоните по телефону 2402 и сдавайтесь в плен. Эта "горячая линия" специально создана для таких случаев. Вам помогут.

Работает как для русских, так и для украинских номеров.