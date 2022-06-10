10.06.2022 13:52 Рита Парфенова

ЄДопомога: как во время войны получить выплаты от международных организаций

Подать заявку на получение соответствующих выплат можно на социальной платформе «єДопомога».

Как передает РЕДПОСТ, условия получения дополнительной денежной помощи от международных организаций напомнили в Центре предоставления административных услуг города Харькова.

Сделать это могут граждане, находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, где проходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица.



Для этого нужно заполнить персональные данные и указать IBAN, международный номер банковского счета. Этот номер можно найти в личном кабинете или приложении банка, где открыт банковский счет человека.

Более подробно узнать условия получения помощи и заполнить соответствующую заявку можно по ссылке