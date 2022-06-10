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10.06.2022  13:52   Рита Парфенова

ЄДопомога: как во время войны получить выплаты от международных организаций

Подать заявку на получение соответствующих выплат можно на социальной платформе «єДопомога».

Дополнительная денежная помощь от международных организаций: условия получения

Как передает РЕДПОСТ, условия получения дополнительной денежной помощи от международных организаций напомнили в Центре предоставления административных услуг города Харькова.

Сделать это могут граждане, находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, где проходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица.
 
Для этого нужно заполнить персональные данные и указать IBAN, международный номер банковского счета. Этот номер можно найти в личном кабинете или приложении банка, где открыт банковский счет человека.
 
Более подробно узнать условия получения помощи и заполнить соответствующую заявку можно по ссылке.
Источник:   ХГС
 Тэги:  помощь, выплаты, єдопомога, харьков
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