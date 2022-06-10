ЄДопомога: как во время войны получить выплаты от международных организаций

Подать заявку на получение соответствующих выплат можно на социальной платформе «єДопомога».
Как передает РЕДПОСТ, условия получения дополнительной денежной помощи от международных организаций напомнили в Центре предоставления административных услуг города Харькова.
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Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – они способны дать немало ценных советов. День хорош для вложений, но не подходит для покупок – начав тратить, сегодня трудно остановиться.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Ежегодно 10 июня отмечается Всемирный день модерна.
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