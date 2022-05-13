    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом женщина воткнула нож в спину возлюбленного
13.05.2022  10:22   Рита Парфенова

Под Харьковом женщина воткнула нож в спину возлюбленного

Приговор несостоявшийся убийце объявят в суде Полтавы

Прокуратура Харьковской области

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Происшествие случилось 12 апреля этого года в пгт Васищево. В доме, где находилась 39-летняя женщина со своим сожителем, произошла ссора. Во время конфликта женщина схватила нож и нанесла мужчине один удар в спину, причинив тяжкое телесное повреждение.

39-летняя женщина ыла задержана правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины, ей сообщено о подозрении. Досудебное расследование в условиях военного положения завершено в сжатые сроки и обвинительный акт по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины) направлен в Полтавский районный суд Полтавской области.

Напомним, на Харьковщине женщина убила родственника и пошла вызывать скорую помощь.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратра, нож, суд, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.05 Криминал и происшествия В Циркунах мужчина присвоил брошенные оккупантами боеприпасы 17.01 Криминал и происшествия На Харьковщине 900 гектар земли выдали незаконно
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 