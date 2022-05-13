13.05.2022 10:22 Рита Парфенова

Под Харьковом женщина воткнула нож в спину возлюбленного

Приговор несостоявшийся убийце объявят в суде Полтавы

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.



Происшествие случилось 12 апреля этого года в пгт Васищево. В доме, где находилась 39-летняя женщина со своим сожителем, произошла ссора. Во время конфликта женщина схватила нож и нанесла мужчине один удар в спину, причинив тяжкое телесное повреждение.



39-летняя женщина ыла задержана правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины, ей сообщено о подозрении. Досудебное расследование в условиях военного положения завершено в сжатые сроки и обвинительный акт по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины) направлен в Полтавский районный суд Полтавской области.

Напомним, на Харьковщине женщина убила родственника и пошла вызывать скорую помощь.