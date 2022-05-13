Под Харьковом женщина воткнула нож в спину возлюбленного

Приговор несостоявшийся убийце объявят в суде Полтавы
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
Происшествие случилось 12 апреля этого года в пгт Васищево. В доме, где находилась 39-летняя женщина со своим сожителем, произошла ссора. Во время конфликта женщина схватила нож и нанесла мужчине один удар в спину, причинив тяжкое телесное повреждение.
39-летняя женщина ыла задержана правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины, ей сообщено о подозрении. Досудебное расследование в условиях военного положения завершено в сжатые сроки и обвинительный акт по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины) направлен в Полтавский районный суд Полтавской области.
Напомним, на Харьковщине женщина убила родственника и пошла вызывать скорую помощь.
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