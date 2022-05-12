12.05.2022 09:45 Рита Парфенова

В Циркунах мужчина присвоил брошенные оккупантами боеприпасы

По Харьковом рецидивист завладел боеприпасами, которые после себя оставили российские оккупанты.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 36-летний ранее судимый мужчина приехал в недавно освобожденное от российских оккупантов село. Циркуны Харьковского района. Приехав на территорию одного из местных предприятий, мужчина увидел боевые припасы, оставленные российскими военнослужащими, и решил забрать их себе.



Мужчина забрал около 300 патронов и другие боеприпасы, положил в багажник своего автомобиля и уехал с места.



При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области ему уведомлено о подозрении по факту незаконного приобретения и ношения боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним, в одном из супермаркетов Харькова 32-летний харьковчанин пытался похитить кухонные принадлежности.