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12.05.2022  09:45   Рита Парфенова

В Циркунах мужчина присвоил брошенные оккупантами боеприпасы

По Харьковом рецидивист завладел боеприпасами, которые после себя оставили российские оккупанты.

По Харьковом рецидивист завладел боеприпасами, которые после себя оставили российские оккупанты

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, 36-летний ранее судимый мужчина приехал в недавно освобожденное от российских оккупантов село. Циркуны Харьковского района. Приехав на территорию одного из местных предприятий, мужчина увидел боевые припасы, оставленные российскими военнослужащими, и решил забрать их себе.

Мужчина забрал около 300 патронов и другие боеприпасы, положил в багажник своего автомобиля и уехал с места.

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области ему уведомлено о подозрении по факту незаконного приобретения и ношения боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним, в одном из супермаркетов Харькова 32-летний харьковчанин пытался похитить кухонные принадлежности.

 

Тэги:  прокуратра, харьков
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