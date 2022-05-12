12.05.2022 09:34 Рита Парфенова

Желающим вернуться в Харьков не хватает мест в поездах

В рейсовые поезда в направлении Харькова «Укрзалізниця» добавляет дополнительные вагоны.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.



«Люди действительно массово возвращаются в Харьков. Сегодня общался с руководством «Укрзалізниці», они добавляют вагоны в рейсовые поезда, не хватает мест. Люди возвращаются. Чтобы убедиться в сохранности своего имущества, продолжить свой бизнес или начать его сначала», — сказал Синегубов.



В то же время о полной безопасности речь еще не идет, отметил глава ОВА.



«История двоякая. Я не могу рекомендовать людям вернуться в Харьков, на улице находиться без необходимости слишком опасно. Прилететь может в любой центр, в любой город, на любую детскую площадку, в парк, кафе. И это мы фиксируем, к сожалению. И учитывая то, что людей на улицах становится все больше, то и жертв, конечно, от этого может быть больше. Мы не можем запретить людям возвращаться. ВСУ проливают за это свою кровь», — сообщил он.



Поэтому Синегубов призвал прислушиваться к официальным заявлениям ХОВА и военных, когда относительно безопасно возвращаться на определенные территории.

Напомним, СБУ выступила с обращения к харьковчанам, возвращающимся домой.