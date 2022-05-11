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11.05.2022  12:50   Виталий Хиневич

СБУ обратилась к харьковчанам

Харьковчане начали активно возвращаться домой.

СБУ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ.
 
Сообщается, что харьковачне начали активно возвращаться домой. В связи с этим, правоохранители просят не публиковать в социальных сетях, не производить фото и видеофиксацию перемещения военной техники и военнослужащих, блокпостов, административных зданий, объектов военной и критической инфраструктуры, а также результаты вражеских ударов!
 
Данные материалы могут использовать российские оккупанты, для своих преступных деяний.
 
Управление СБУ в Харьковской области напоминает, что такое недобросовестное поведение влечет уголовную ответственность по статье 114-2 УКУ.
 
Стоит напомнить, что передать сведения о дислокации врага можно на официальный чат-бот @stop_russian_war_bot или горячую линию — (098) 87-114-57.
 
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  харьков, сбу
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