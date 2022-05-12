Под Харьковом враг обстреливает войска ВСУ из артиллерии, - Генштаб

На Слобожанском направлении противник осуществляет перегруппировку войск
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что перегруппировку россияне проводят с целью недопущения дальнейшего продвижения войск ВСУ в направлении государственной границы Украины.
В районах севернее города Харькова враг обстреливает из артиллерии подразделения наших войск с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.
На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.
С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 12 мая.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: