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12.05.2022  08:55   Рита Парфенова

Под Харьковом враг обстреливает войска ВСУ из артиллерии, - Генштаб

На Слобожанском направлении противник осуществляет перегруппировку войск

генштаб всу

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что перегруппировку россияне проводят с целью недопущения дальнейшего продвижения войск ВСУ в направлении государственной границы Украины.

В районах севернее города Харькова враг обстреливает из артиллерии подразделения наших войск с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.

С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 12 мая.

 

Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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