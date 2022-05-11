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11.05.2022  09:09   Рита Парфенова

Товары для кухни пытались украсть из супермаркета Харькова

Попытка пронести незамеченным мимо кассы не удалась.

Товары для кухни пытались украсть из супермаркета Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, в одном из супермаркетов Харькова задержали вора.

32-летний харьковчанин пытался похитить кухонные принадлежности. Кража произошла 10 мая 2022 года около четырех часов дня в супермаркете, расположенном в Шевченковском районе города Харькова.

Пройдя мимо кассовой зоны, вор не оплатил товар и пытался скрыться с места совершения преступления, однако его задержали охранники магазина.

Злоумешленника поставлено в известность о подозрении по факту покушения на кражу в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и решается вопрос о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове задержали 31-летнего рецидивиста, который незаконно проник в квартиру в Киевском районе Харькова с целью совершения кражи.

Тэги:  прокуратура, кража, харьков
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