Товары для кухни пытались украсть из супермаркета Харькова

Попытка пронести незамеченным мимо кассы не удалась.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, в одном из супермаркетов Харькова задержали вора.
32-летний харьковчанин пытался похитить кухонные принадлежности. Кража произошла 10 мая 2022 года около четырех часов дня в супермаркете, расположенном в Шевченковском районе города Харькова.
Пройдя мимо кассовой зоны, вор не оплатил товар и пытался скрыться с места совершения преступления, однако его задержали охранники магазина.
Злоумешленника поставлено в известность о подозрении по факту покушения на кражу в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины).
В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и решается вопрос о применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Харькове задержали 31-летнего рецидивиста, который незаконно проник в квартиру в Киевском районе Харькова с целью совершения кражи.
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