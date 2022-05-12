12.05.2022 10:21 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 12 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 12 мая



Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаейя заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 219 человек. Выздоровело 285 791 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 14 387 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в четырех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Красноградском районе: за сутки диагноз подтвердился у 3 человек. Двое заболевших проживают в Харьковском районе (все жители города Харькова). По 1 человеку заболели в Изюмском и Чугуевском районе.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 мая.