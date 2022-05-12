Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 12 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаейя заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 219 человек. Выздоровело 285 791 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 14 387 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в четырех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Красноградском районе: за сутки диагноз подтвердился у 3 человек. Двое заболевших проживают в Харьковском районе (все жители города Харькова). По 1 человеку заболели в Изюмском и Чугуевском районе.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 11 мая.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
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