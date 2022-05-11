11.05.2022 10:45 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 11 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.









Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 3 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 212 человек. Выздоровело 285 583 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 14 588 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 3 человек (все - жители города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 10 мая.