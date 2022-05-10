10.05.2022 12:26 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 10 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом в Харькове.







Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 209 человек. Выздоровело 285 286 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 14 882 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 6 человек (в том числе у 6 жителей города Харькова). 1 человек заболел в Чугуевском районе.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 9 мая.