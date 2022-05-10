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10.05.2022  12:26   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 10 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 10 мая 2022 года


Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 209 человек. Выздоровело 285 286 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 14 882 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 6 человек (в том числе у 6 жителей города Харькова). 1 человек заболел в Чугуевском районе.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 9 мая.

Тэги:  коронавирус, харьков
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