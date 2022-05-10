В Харькове пройдет сессия горсовета

Одиннадцатая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 11 мая в дистанционном режиме.
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает РЕДПОСТ.
В проекте повестки дня - четыре вопроса:
и «Разное».
Начало сессии - в 12:00.
Напомним, в Харькове начат опрос по переименованию улиц и районов.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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