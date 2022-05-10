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10.05.2022  12:42   Рита Парфенова

В Харькове пройдет сессия горсовета

Одиннадцатая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва состоится 11 мая в дистанционном режиме.


РЕДПОСТ

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает РЕДПОСТ.

В проекте повестки дня - четыре вопроса:

  1. О внесении изменений в Регламент Харьковского городского совета 8 созыва.
  2. О рассмотрении обращения Харьковского городского совета.
  3. О разрыве побратимских отношений с городами Российской Федерации.
  4. О переименовании объектов топонимики

и «Разное».

Начало сессии - в 12:00.

Напомним, в Харькове начат опрос по переименованию улиц и районов.

Тэги:  сессия, горсовет, харьков
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