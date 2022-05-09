09.05.2022 12:10 Виталий Хиневич

Харьковчане в социальных сетях голосуют за новое название проспекта

В Харькове начат опрос по переименованию улиц и районов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Игоря Терехова.

Сообщается, что 7 мая на сайте городского совета стартовал раздел, где харьковчане могут предлагать свои варианты переименования улиц города. За два дня свои предложения оставили более 10 000 харьковчан.

«Подавляющее большинство написавших – почти 90% - предлагают переименовать московский район на Салтовский. Также очевидно, что горожане больше не хотят видеть в Харькове московский проспект»,- отметил Игорь Терехов.

Таким образом, мэр Харькова Игорь Терехов предлагает харьковчанам выбрать новое название для московского проспекта, что бы на ближайшей сессии городского совета внести на рассмотрение депутатского корпуса новые названия.