Как в школах Харькова проходит дистанционное обучение (фото)

Как проводятся уроки в учреждениях общего среднего образования, показали педагоги Немышлянского района Хар.кова.
Дистанционное обучение проходит с использованием таких платформ, как «Google-meet», «Human school», «Zoom», «Class-room», а также мессенджеров «Viber» и «Telegram», передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
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Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
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