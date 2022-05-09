09.05.2022 12:33 Рита Парфенова

Как в школах Харькова проходит дистанционное обучение (фото)

Как проводятся уроки в учреждениях общего среднего образования, показали педагоги Немышлянского района Хар.кова.

Дистанционное обучение проходит с использованием таких платформ, как «Google-meet», «Human school», «Zoom», «Class-room», а также мессенджеров «Viber» и «Telegram», передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

«Обучение проходит благодаря высокому профессионализму, любви к детям и своей профессии 783 педагогов района. Пользуясь современными компьютерными технологиями, они прилагают максимум усилий, чтобы образовательный процесс был не только познавательным, но и интересным», - отметили в Администрации Немышлянского района.

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