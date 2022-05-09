    
Главная Новости Харькова Образование Как в школах Харькова проходит дистанционное обучение (фото)
09.05.2022  12:33   Рита Парфенова

Как в школах Харькова проходит дистанционное обучение (фото)

Как проводятся уроки в учреждениях общего среднего образования, показали педагоги Немышлянского района Хар.кова.

В школах Харькова проходит дистанционное обучение

Дистанционное обучение проходит с использованием таких платформ, как «Google-meet», «Human school», «Zoom», «Class-room», а также мессенджеров «Viber» и «Telegram», передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

В школах Харькова проходит дистанционное обучение

«Обучение проходит благодаря высокому профессионализму, любви к детям и своей профессии 783 педагогов района. Пользуясь современными компьютерными технологиями, они прилагают максимум усилий, чтобы образовательный процесс был не только познавательным, но и интересным», - отметили в Администрации Немышлянского района.
 
В школах Харькова проходит дистанционное обучение В школах Харькова проходит дистанционное обучение
В школах Харькова проходит дистанционное обучение В школах Харькова проходит дистанционное обучение
Читайте также:
Тэги:  школа, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.05 Образование В Харькове приводят в порядок территории возле школ 02.05 Образование В харьковских школах идет дистанционное обучение 28.04 Образование Подать заявление на зачисление в харьковские школы можно в онлайн режиме
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 