05.05.2022 19:40 Дмитрий Колоней

В школах Харькова прошли интегрированные онлайн-уроки

Онлайн-занятия в Харькове прошли на тему «Спасибо, воины мои, за то, что бережете Украину!».



В школах Харькова прошли интегрированные онлайн-уроки



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьковскую мэрию, в школах Основянского района состоялись интегрированные онлайн-уроки по украинской литературе и изобразительному искусству на тему «Спасибо, воины мои, за то, что бережете Украину!».

Уроки были направлены на формирование у школьников общечеловеческих и национальных ценностей, в частности, толерантности, патриотизма и активной гражданской позиции.

В рамках занятий учащиеся 5-го, 6-го и 7-го классов создали ассоциативное облако к слову «защитник», а также в поддержку защитников подготовили патриотические рисунки.

"Наша вера в защитников Украины несокрушима, а благодарность воинам – безгранична!" - отметили участники онлайн-уроков.