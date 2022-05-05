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05.05.2022  19:40   Дмитрий Колоней

В школах Харькова прошли интегрированные онлайн-уроки

Онлайн-занятия в Харькове прошли на тему «Спасибо, воины мои, за то, что бережете Украину!».


В школах Харькова прошли интегрированные онлайн-уроки
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Харьковскую мэрию, в школах Основянского района состоялись интегрированные онлайн-уроки по украинской литературе и изобразительному искусству на тему «Спасибо, воины мои, за то, что бережете Украину!».
 
Уроки были направлены на формирование у школьников общечеловеческих и национальных ценностей, в частности, толерантности, патриотизма и активной гражданской позиции.
 
 В рамках занятий учащиеся 5-го, 6-го и 7-го классов создали ассоциативное облако к слову «защитник», а также в поддержку защитников подготовили патриотические рисунки.
 
"Наша вера в защитников Украины несокрушима, а благодарность воинам – безгранична!" - отметили участники онлайн-уроков.
Тэги:  агрессия россии, интегрированные онлайн-уроки, харьков
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