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05.05.2022  18:57   Дмитрий Колоней

Из Харькова за сутки отправлены продукты питания в 15 громад области

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации Олега Синегубова, 4 мая 2022 года жителям региона передали еще 101 039 кг гуманитарной помощи. В частности, отправили около 63 тонн мяса курицы, 22 тысячи литров молока, 17 тонн овощей, 16 тонн муки, а также масло, крупы, консервы, сок, воду.
 
«Мы стараемся распределять гуманитарную помощь между громадами, которые в этом нуждаются. К сожалению, есть временно оккупированные территории, на которые мы никак не можем доставить продукты и другие вещи первой необходимости - враг блокирует все наши попытки”, - сказал Олег Синегубов.
 
За прошедшие сутки помощь получили Роганская, Высочанская, Песочинская, Богодуховская, Чугуевская, Слобожанская, Люботинская, Змиевская, Солоницевская, Малоданиловская, Дергачевская, Нововодолажская, Безлюдовская, Близнюковская, Натальинская территориальные громады и пункты выдачи "Новой почти" и "Укрпочты".
 
В общей сложности жителям области передали почти 17000 продуктовых наборов.
Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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