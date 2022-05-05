05.05.2022 18:57 Дмитрий Колоней

Из Харькова за сутки отправлены продукты питания в 15 громад области

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации Олега Синегубова, 4 мая 2022 года жителям региона передали еще 101 039 кг гуманитарной помощи. В частности, отправили около 63 тонн мяса курицы, 22 тысячи литров молока, 17 тонн овощей, 16 тонн муки, а также масло, крупы, консервы, сок, воду.

«Мы стараемся распределять гуманитарную помощь между громадами, которые в этом нуждаются. К сожалению, есть временно оккупированные территории, на которые мы никак не можем доставить продукты и другие вещи первой необходимости - враг блокирует все наши попытки”, - сказал Олег Синегубов.

За прошедшие сутки помощь получили Роганская, Высочанская, Песочинская, Богодуховская, Чугуевская, Слобожанская, Люботинская, Змиевская, Солоницевская, Малоданиловская, Дергачевская, Нововодолажская, Безлюдовская, Близнюковская, Натальинская территориальные громады и пункты выдачи "Новой почти" и "Укрпочты".

В общей сложности жителям области передали почти 17000 продуктовых наборов.