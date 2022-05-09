09.05.2022 12:42 Виталий Хиневич

Цены на бензин в Украине могут измениться

Украинские власти имеют стратегию преодоления топливного кризиса.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Униан».

Сообщается, что из-за уничтожения инфраструктуры изменилась и подорожала логистика поставок горючего. Это может привести к повышению цен для потребителей.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, логистика доставки топлива в страну сильно усложнилась.

"Сейчас мы завозим бензин и дизельное топливо, стратегия у нас есть. Но сейчас у нас осталась только западная граница, и логистика очень усложнилась. Фактически нет Кременчугского НПЗ, который брал на себя центральную и восточную Украину в логистическом обеспечении. Логистическое плечо теперь сформировалось на западной границе, куда нефтепродукты попадают из европейских портов, фактически обеспечивая всю территорию Украины", - отметил Денис Шмыгаль.

В это же время отмечается, что в Украине дефицит топлива будет решен. Однако цена может измениться.

"Сейчас мы ведем переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров остается, мы очень внимательно смотрим, сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться",- добавил премьер-министр.