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02.05.2022  13:00   Рита Парфенова

Ситуацию с бензином в Харькове прокомментировал Игорь Терехов

ПО словам мэра города ситуация сложная, но запасы топлива есть.


Фото из открытых источников

Об этом в эфире телемарафона сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, в городе есть запас топлива, на сегодняшний день его хватает для обеспечения коммунальных служб города, есть топливо и на заправках.

"На сегодняшний день все коммунальные службы работают в полном объеме, есть определенный "запас прочности" в этом направлении. На заправках есть дизтоливо, есть бензин. Но будем работать над тем, чтобы пополнять наши запасы", - отметил Игорь Терехов.

Тэги:  игорь терехов, бензин, харьков
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