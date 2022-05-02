02.05.2022 13:00 Рита Парфенова

Ситуацию с бензином в Харькове прокомментировал Игорь Терехов

ПО словам мэра города ситуация сложная, но запасы топлива есть.



Фото из открытых источников

Об этом в эфире телемарафона сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, в городе есть запас топлива, на сегодняшний день его хватает для обеспечения коммунальных служб города, есть топливо и на заправках.

"На сегодняшний день все коммунальные службы работают в полном объеме, есть определенный "запас прочности" в этом направлении. На заправках есть дизтоливо, есть бензин. Но будем работать над тем, чтобы пополнять наши запасы", - отметил Игорь Терехов.