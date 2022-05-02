Ситуацию с бензином в Харькове прокомментировал Игорь Терехов

ПО словам мэра города ситуация сложная, но запасы топлива есть.
Об этом в эфире телемарафона сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает РЕДПОСТ.
По его словам, в городе есть запас топлива, на сегодняшний день его хватает для обеспечения коммунальных служб города, есть топливо и на заправках.
"На сегодняшний день все коммунальные службы работают в полном объеме, есть определенный "запас прочности" в этом направлении. На заправках есть дизтоливо, есть бензин. Но будем работать над тем, чтобы пополнять наши запасы", - отметил Игорь Терехов.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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