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16.07.2022  21:53   Дмитрий Колоней

Топливо: какой бензин в дефиците и как изменились цены на заправках

В Украине поменялись цены на основные виды топлива.

Изменились цены на бензин и дизтопливо в Украине
 
Как сообщает РЕДПОСТ, средние цены на бензин в Украине 16 июля 2022 года еще немного снизились, а на дизтопливо пока без изменений.
 
По сравнению с предыдущим торговым днем:
  1. Цена бензина А-95 снизилась на 3 коп. – 50,56 грн./л.
  2. Бензин А-92 подешевел на 28 коп. — 49,83 грн./л.
  3. Стоимость дизтоплива – 56,28 грн./л.
  • Самую низкую цену на бензин А-95 установила сеть UPG – 48,90 грн./л, а вот самая высокая цена на заправках ОККО и WOG – 51,00 грн./л.
  • Ситуация с бензином А-92 сложнее. На большинстве АЗС данного топлива нет. Найти «92-й» можно на Авиас, Катрал и Укргаздобыча – по 49,00 грн./л, 52,00 грн./л и 51,00 грн./л соответственно.
  • Дизельное топливо есть на всех украинских заправках, а его цена варьирует от 54,49 грн./л на Mango и до 59,99 грн./л на «Нефтек».
 
Источник:   Автотема
 Тэги:  толпиво, цена, украина, бензин, дизтопливо
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