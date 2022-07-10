10.07.2022 11:12 Рита Парфенова

Подорожание продуктов или дефицит пищи: прогнозы экспертов, что ждет Харьков зимой (видео)

Боевые действия на территории Харьковской области частично сорвали посевную компанию и сейчас мешают уборке урожая.

Не лучше ситуация и в частных домохозяйствах на территориях, где проходят военные действия, передает РЕДПОСТ.



Большинство жителей Харьковщины с началом войны уехали из родных сел, покинув дома и приусадебные участки. А те, кого обстрелы застали в первые дни войны, и посадить ничего в этом году не смогли. Поэтому вопрос дефицита продуктов крайне актуален.



По информации РБК-Украина, в июне 2022 года цены на продукты выросли более чем на три процента.

Больше всего подорожали:

яйца – на 17,2%

сахар – на 10,9%

овощи – на 5,2%.

Между тем, аналитики отмечают, что за последний месяц на продовольственном рынке критически ничего не изменилось. Украина может обеспечить внутреннюю потребность практически во всех продуктах питания.



Аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин рассказала, что в этом году предложение ограничено, но по мере созревания и поступления овощей из других областей цена будет постепенно снижаться.



По словам эксперта, среди бакалейной группы наблюдается определенная ограниченность предложения гречихи, однако эта проблема будет решена по мере поступления урожая нового года.



Также с опозданием практически на месяц начали поступать молодые овощи урожая в этом году (морковь, свекла, кабачки и т.п.). В предыдущие годы они поступали ранее из южных областей нашей страны, которые частично временно оккупированы.



По выводам экспертов, несмотря на войну и пустые огороды и поля, дефицита продуктов питания в Украине не будет.

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