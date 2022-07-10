10.07.2022 11:59

Какие существуют разновидности покерных поединков: виды турниров

Покерный турнир — это состязание с игрой на выбывание. Чтобы начать, достаточно иметь двух игроков (противников), но и их число может быть увеличено до нескольких тысяч человек.

В масштабных турнирах потребуется наличие сателлит — вид турнирных поединков, где за победу пользователь получит пропуск на следующий более престижный турнир.

Как сообщил нашему корреспонденту Алексей Иванов, автор и эксперт Casino Zeus победителем покерного турнира становится игрок, который сможет к финальному поединку собрать все имеющиеся фишки в игре. Пользователь сможет забрать не только призовое место, но крупный джекпот.

Остальные участники займут свои турнирные места согласно рейтинга: предпоследний выбывший игрок займет второе место, а последующие игрок — третье, и т.д. Для того чтобы игровой процесс не затянулся, организаторы используют увеличение блайндов — обязательная ставка, стимулирующая пользователей и сохраняющая ценность всех фишек относительно сокращения участников турнира. Рост блайндов — своеобразный показатель. Если обязательная ставка увеличив

Распределение призового фонда в покерном турнире

Самый первый вариант фиксированного турнира по покерной дисциплине — Fixed Poker Tournament. Получить денежный приз за победу смогут только три лидера, занявших первые места. К примеру, в турнире решили принять участие 10 человек, общий Buy-in составляет 200$. Победитель сможет забрать только половину выигрыша, то есть 100$, игроку на 2-ом месте подарят 60$, а на третьем — 40$. Другие участники не получат ничего.

Другой вариант турнирного события — Proportional Poker Tournament. С русского языка переводится как «пропорциональный турнир по покеру», где все выигрыши будут пропорционально делиться между всему участниками в соотношении — чем больше игроков, тем больше призовых мест. Чаще всего в крупных турнирных состязание завершиться на 36-ти местах от первого. Основной выигрыш будет поделен между пользователями, которые столкнуться в поединке на финальном столе.

Покерные турниры с разным видом доступа

Open Poker Tournament — турниры по покеру с открытым доступом. По названию понятно, что сразится за крупный джекпот может любой желающий. Среди самых ярких представителей данной категории выделяют World Series of Poker и No Limit Texas Hold 'Em.

Invitational Poker Tournament — турниры, принять участие в которых можно по приглашению. Посетить пригласительный турнир можно только при получении письма от организаторов. Они выбирают игроков исходя из занимаемого места в рейтинге и результатов, исходя из определенного розыгрыша.

Турниры с определённым количеством участников

Самой первой категорией турнира являются те, в которых представлено множество столов — MTT или Multi-Table. Это говорит о том, что в событии примут участие большое количество игроков и будет представлено большое количество столов. Самым легендарным мистером является Манимейкер, который с 39-ти долларов смог получить в финале Мировой Серии 2003-го года 2,5 миллионов долларов.

Второй вариант турнира, который определяется по количеству участников, это SNT Single-Table. Формат поединка схож с предыдущим, но имеет строго ограничение по количеству игроков, их может быть от 8-ми до 10-ти. Количество участников должно совпадать с количеством представленных мест. Начать игру можно сразу после заполнения всех мест.