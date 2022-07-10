    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Более 60 домов повреждено в Харькове и области за сутки
10.07.2022  10:47   Рита Парфенова

Более 60 домов повреждено в Харькове и области за сутки

Страна-агрессор наносит ракетные и артиллерийские удары по жилищному сектору и гражданским объектам.

Новости Харькова: Более 60 домов повреждено за сутки

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

Днем 9 июля оккупанты атаковали крылатой ракетой центральный район Харькова, били из артиллерии и минометов по селам Малиновка, Ольховка, Новая Гнилица, городу Золочев.

В результате обстрелов повреждены частные жилые дома мирных граждан, транспортные средства, складские помещения, пылали открытые участки полей.

Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 60 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров.

Читайте также:

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  полиция, харьков, агресия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.07 ЖКХ Оккупанты обстреляли город в Харьковской области: полиция собирает доказательства (фото) 07.07 Криминал и происшествия Ракетный удар по школе Харькова: полиция начала расследование (фото) 07.07 Криминал и происшествия Более 20 домов уничтожено в Харькове и области за сутки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 