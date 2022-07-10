Более 60 домов повреждено в Харькове и области за сутки

Страна-агрессор наносит ракетные и артиллерийские удары по жилищному сектору и гражданским объектам.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
Днем 9 июля оккупанты атаковали крылатой ракетой центральный район Харькова, били из артиллерии и минометов по селам Малиновка, Ольховка, Новая Гнилица, городу Золочев.
В результате обстрелов повреждены частные жилые дома мирных граждан, транспортные средства, складские помещения, пылали открытые участки полей.
Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 60 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров.
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