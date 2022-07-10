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10.07.2022  09:38   Рита Парфенова

Последствия ракетных ударов по Харькову (фото)

В ночь на 10 июля оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову.

ракетный удар по школе Слобожанского района Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 10 июля 2022 года около 3:30 оккупанты нанесли ракетные удары по Слободскому и Основянскому районам г. Харькова.

Первая ракета попала на территорию учебного заведения в Слободском районе Харькова, что привело к его разрушению.

ракетный удар по школе Слобожанского района Харькова

ракетный удар по школе Слобожанского района Харькова

Вторая ракета попала на территорию частного дома в Основянском районе Харькова. Получил ранение 62-летний житель.

ракетный удар по Основянскому району Харькова

ракетный удар по Основянскому району Харькова

Кроме того, частично повреждена территория детского санатория, расположенного рядом.

ракетный удар по Основянскому району Харькова

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются. Осмотр места происшествия проводят прокуроры Слободской окружной прокуратуры г. Харькова и сотрудники отдела полиции №1 и №2 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 11 пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.

 

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, прокуратура
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