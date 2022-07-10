10.07.2022 09:38 Рита Парфенова

Последствия ракетных ударов по Харькову (фото)

В ночь на 10 июля оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 10 июля 2022 года около 3:30 оккупанты нанесли ракетные удары по Слободскому и Основянскому районам г. Харькова.

Первая ракета попала на территорию учебного заведения в Слободском районе Харькова, что привело к его разрушению.





Вторая ракета попала на территорию частного дома в Основянском районе Харькова. Получил ранение 62-летний житель.

Кроме того, частично повреждена территория детского санатория, расположенного рядом.

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются. Осмотр места происшествия проводят прокуроры Слободской окружной прокуратуры г. Харькова и сотрудники отдела полиции №1 и №2 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 11 пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.