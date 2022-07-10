Последствия ракетных ударов по Харькову (фото)

В ночь на 10 июля оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Харькову.
По данным следствия, 10 июля 2022 года около 3:30 оккупанты нанесли ракетные удары по Слободскому и Основянскому районам г. Харькова.
Первая ракета попала на территорию учебного заведения в Слободском районе Харькова, что привело к его разрушению.
Вторая ракета попала на территорию частного дома в Основянском районе Харькова. Получил ранение 62-летний житель.
Кроме того, частично повреждена территория детского санатория, расположенного рядом.
При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются. Осмотр места происшествия проводят прокуроры Слободской окружной прокуратуры г. Харькова и сотрудники отдела полиции №1 и №2 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 11 пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.
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