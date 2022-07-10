Враг наносит ракетные, авиаудары и артобстрелы Харькова и области, - Генштаб

На Харьковском направлении оккупанты рф сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения наших войск.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
Отмечается, что за прошедшие сутки враг совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино.
Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова.
С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер".
В Славянском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны и пытался провести разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина. Действия противника успеха не имели, оккупанты отошли на предыдущие позиции.
Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.
Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий.
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