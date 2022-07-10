10.07.2022 10:17 Рита Парфенова

Враг наносит ракетные, авиаудары и артобстрелы Харькова и области, - Генштаб

На Харьковском направлении оккупанты рф сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

Отмечается, что за прошедшие сутки враг совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино.

Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова.

С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер".

В Славянском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны и пытался провести разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина. Действия противника успеха не имели, оккупанты отошли на предыдущие позиции.

Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий.