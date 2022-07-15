15.07.2022 21:26 Дмитрий Колоней

Взлетели цены на лекарства: стало известно почему

Ситуацию с ростом цен пояснил председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , в эфире телеканала Рада, народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий отметил:

«Очень удорожала логистика доставки лекарств в аптеки и больницы. Поэтому есть удорожание препаратов. Оно на сегодняшний день составляет в районе 12%. Государство сегодня пытается сделать все, чтобы было замедление удорожания.

Мы получили помощь в 1,7 млрд$ как раз в поддержку системы здравоохранения в Украине. Часть этих денег будет направлена ​​на программу "доступные лекарства" и на закупки, которые закупает ГП "Медицинские закупки" для Украины.