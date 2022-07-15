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15.07.2022  21:26   Дмитрий Колоней

Взлетели цены на лекарства: стало известно почему

Ситуацию с ростом цен пояснил председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, в эфире телеканала  Рада, народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий отметил:
 
«Очень удорожала логистика доставки лекарств в аптеки и больницы. Поэтому есть удорожание препаратов. Оно на сегодняшний день составляет в районе 12%. Государство сегодня пытается сделать все, чтобы было замедление удорожания.
 
Мы получили помощь в 1,7 млрд$ как раз в поддержку системы здравоохранения в Украине. Часть этих денег будет направлена ​​на программу "доступные лекарства" и на закупки, которые закупает ГП "Медицинские закупки" для Украины.
 
Источник:   Телеканал Рада
 Тэги:  рост цен, лекарства, украина
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