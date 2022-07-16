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16.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 16 июля

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

сад шевченко харьков

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +17°...+20°C (ощущается как +17°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +23°...+24°C (ощущается как +27°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 14%. Температура воздуха +25°...+21°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Народные приметы

  • Много росы утром - к хорошему урожаю льна.
  • Собака мало есть и много спит - к дождливой погоде.
  • Гроза 16 июня предвещает плохой сбор сена.
  • В этот день наши предки наблюдали за комарами и мошкарой: если они вьются кругами, хорошая погода гарантирована в ближайшие семь суток.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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