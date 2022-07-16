Прогноз погоды в Харькове на субботу, 16 июля

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +17°...+20°C (ощущается как +17°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +23°...+24°C (ощущается как +27°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 14%. Температура воздуха +25°...+21°C (ощущается как +26°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
День чреват раздражительностью, придирками, конфликтами и рассеянностью. Рецепт успеха: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха, расслабления и общения с друзьями.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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