Началась лютая паника,- захватчик о ситуации в оккупационной армии под Харьковом (видео)

16.07.2022 21:29 Дмитрий Колоней

Об этом говорит новый перехват военной разведки под Харьковом

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ГУР МО Украины, в перехвате солдат оккупационной армии рассказывает маме, что его рота хочет бежать из зоны боевых действий:

«У нас у генерала прозвище – кровавый генерал, колебан, животное. Это все о нашем. Нехороший человек. Он в свое время сказал, что ему по… (безразлично) на людей – я хочу зайти в Харьков. Всем людям уже… Говорил с ними. Им уже нас… (без разницы). Они даже не хотят слушать. Просто началась лютая паника, вот и все».

Мама оккупанта – любительница гороскопов. И рассказывает сыну, что это карма! Вроде бы он отрабатывает грехи за прошлую жизнь: «В прошлой жизни у тебя в карте стоит, что ты сейчас в горячей точке, потому что у тебя была измена родины».

Сын обещает поговорить с сослуживцами, но есть проблема: «Знаешь, сколько людей хочет остаться из нашего взвода? Столько сколько у тебя детей всего! Убежали уже более 100 человек. То есть, 100 человек уже находятся в Калининграде. Кого-то увольняют, кого-то еще что-то. Это только взвод. Таких три взвода! Третий, пожалуй, полностью уйдет, второй – там немного людей останется. Нас должно быть 30 человек, осталось 10. Остальные либо ранены, либо убиты».

Впрочем, маму оккупанта не очень волнует возможная потеря сына. Она считает, что они должны воевать до последнего россиянина: «Назвался груздьем, полезай в кузов».