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16.07.2022  20:58   Дмитрий Колоней

Треть украинцев может потерять работу: отчет Нацбанка

Грядет сокращение работников во всех сферах деятельности.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Today, в Украине в ближайшее время ожидается масштабное сокращение работников, которое затронет все сферы деятельности. В среднем по стране станут безработными почти 30 процентов (29%) всех работающих сейчас. Наибольшее сокращение кадров прогнозируется в строительной и добывающей промышленности. Такие результаты опроса руководителей украинских компаний обнародовал в своем отчете Нацбанк Украины.
 
Такой опрос проводится ежеквартально. Следовательно, кроме абсолютных цифр, за ответами можно проследить еще и тенденции и ожидания, как господствуют на рынке труда.
Осторожно-оптимистические прогнозы, господствовавшие в среде украинского бизнеса в первом квартале нынешнего года, сменились крайне пессимистическими.
 
Еще в первом квартале бизнес прогнозировал небольшой прирост количества работников на своих предприятиях. Прогноз составил 1,5%. Однако результаты опроса во втором квартале показали резко противоположную тенденцию. Руководители предприятий прогнозируют 29%-е сокращение персонала. В то же время, на протяжении второго полугодия 2021 года и в первом квартале 2022 года (три квартала подряд) прогноз относительно численности работников был положительным.
 
 
 
Источник:   Today
 Тэги:  безработица, прогноз, украина
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