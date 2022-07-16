16.07.2022 20:58 Дмитрий Колоней

Треть украинцев может потерять работу: отчет Нацбанка

Грядет сокращение работников во всех сферах деятельности.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Today, в Украине в ближайшее время ожидается масштабное сокращение работников, которое затронет все сферы деятельности. В среднем по стране станут безработными почти 30 процентов (29%) всех работающих сейчас. Наибольшее сокращение кадров прогнозируется в строительной и добывающей промышленности. Такие результаты опроса руководителей украинских компаний обнародовал в своем отчете Нацбанк Украины.

Такой опрос проводится ежеквартально. Следовательно, кроме абсолютных цифр, за ответами можно проследить еще и тенденции и ожидания, как господствуют на рынке труда.

Осторожно-оптимистические прогнозы, господствовавшие в среде украинского бизнеса в первом квартале нынешнего года, сменились крайне пессимистическими.

Еще в первом квартале бизнес прогнозировал небольшой прирост количества работников на своих предприятиях. Прогноз составил 1,5%. Однако результаты опроса во втором квартале показали резко противоположную тенденцию. Руководители предприятий прогнозируют 29%-е сокращение персонала. В то же время, на протяжении второго полугодия 2021 года и в первом квартале 2022 года (три квартала подряд) прогноз относительно численности работников был положительным.