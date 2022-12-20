20.12.2022 16:36 Дмитро Колонєй

За час війни впали прибутки українців: стало відомо на скільки

Інформацію оприлюднив експерт.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Р9, за даними експерта Центру економічної стратегії Ганни Сахно, реальні доходи українців з лютого до грудня 2022 року впали приблизно на 21%. Скорочення доходів визнають три четверті громадян країни.

Номінальна середня зарплата з початку агресії знизилася приблизно на 5%, У приватному секторі зарплати скоротилися сильніше, ніж у державному. Значно звузився і ринок праці.

До грудня близько 2,6 млн українців офіційно мали статус безробітного. Приблизний рівень реального безробіття – 30% населення працездатного віку. Це означає, що без роботи перебувають 5 млн. людей.

Але є позитивні тенденції. Якщо влітку мали роботу та отримували дохід лише 30% переселенців, то до грудня ця цифра збільшилась до 40%. Проте це набагато менше, ніж середні країни 60%.

Проблеми з працевлаштуванням є навіть у престижному та високоплачуваному IT, де кількість вакансій зараз у рази менша за бажаючих отримати роботу. В цілому

Одним із варіантів вирішення проблеми безробіття в уряді бачать:

«Армія відновлення», але там сьогодні трудоулаштовано лише близько 3300 ВПО. Програма мікрогрантів та малих грантів для ВПО та малого та середнього бізнесу «єРобота»