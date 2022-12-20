20.12.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

Харківські тепловики отримали продуктові набори

За ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова працівники КП «Харківські теплові мережі» сьогодні отримали перші 319 продуктових наборів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що зустріч теплоенергетиків з директором Департаменту по роботі з громадськими об’єднаннями Нікітою Стєріним та керівником ГО «Я врятований» Дмитром Ложенком відбулася у пункті обігріву. Гості подякували працівникам «Тепломереж» за п’ятий пуск тепла за таких складних обставин.

Як зауважив Нікіта Стєрін, кожна людина, яка живе у Харкові, бачить роботу, яку виконують усі комунальні служби і КП «ХТМ» зокрема. Дмитро Ложенко додав, що саме комунальники мають бути в пріоритеті, бо вони майже цілодобово працюють задля комфорту харків’ян і просто фізично не мають можливості вистояти чергу за гуманітарною допомогою. Саме тому продуктові набори їм привозять на робочі місця.

До цього таку ж допомогу отримали працівники КП «Харківблагоустрій», СКП «Харківзеленбуд», КП «КВПВ», КП «Комбінат дитячого харчування», а також територіальні центри та районні адміністраціїі.

Нагадаємо, харківські комунальники усувають 25 аварій на водоводах.