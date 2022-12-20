20.12.2022 17:03 Дмитро Колонєй

В Україні подешевшали два продукти: які саме

У країні знижуються ціни на продукти харчування



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Today, впали в ціні два види м'яса та гречка.

Свинина

Ошийок

у листопаді продавався по 195,86 грн/кг,

а зараз – по 193,15 грн/кг.

Шашличне м'ясо

Впало у цини з 183,27 грн, до 180,93 грн/кг. тепер

Курятина

Середня вартість курячих стегон у листопаді становила 100,33 грн/кг,

у середині грудня – вже 91,95 грн/кг.

Курячі гомілки

знизилися в ціні з 74,33 грн/кг, до – 72,95 грн.

Куряче філе

місяць тому було представлено по 134,64 грн/кг. Нині товар можна купити по 129,60 грн.

Гречка

Минулого місяця продавалася за середньою ціною 76,99 грн/кг.

У середині грудня вартість улюбленої крупи українців впала до 72,73 грн/кг.