20.12.2022 17:03 Дмитро Колонєй
В Україні подешевшали два продукти: які саме
У країні знижуються ціни на продукти харчування
Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Today, впали в ціні два види м'яса та гречка.
Свинина
Ошийок
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у листопаді продавався по 195,86 грн/кг,
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а зараз – по 193,15 грн/кг.
Шашличне м'ясо
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Впало у цини з 183,27 грн, до 180,93 грн/кг. тепер
Курятина
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Середня вартість курячих стегон у листопаді становила 100,33 грн/кг,
-
у середині грудня – вже 91,95 грн/кг.
Курячі гомілки
-
знизилися в ціні з 74,33 грн/кг, до – 72,95 грн.
Куряче філе
місяць тому було представлено по 134,64 грн/кг. Нині товар можна купити по 129,60 грн.
Гречка
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Минулого місяця продавалася за середньою ціною 76,99 грн/кг.
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У середині грудня вартість улюбленої крупи українців впала до 72,73 грн/кг.
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