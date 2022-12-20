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20.12.2022  17:03   Дмитро Колонєй

В Україні подешевшали два продукти: які саме

У країні знижуються ціни на продукти харчування


Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Today, впали в ціні два види м'яса та гречка.

Свинина

Ошийок

  • у листопаді продавався по 195,86 грн/кг,
  • а зараз – по 193,15 грн/кг.
 

Шашличне м'ясо

  • Впало у цини з 183,27 грн, до 180,93 грн/кг. тепер
 

Курятина

  • Середня вартість курячих стегон у листопаді становила 100,33 грн/кг,
  • у середині грудня – вже 91,95 грн/кг.

Курячі гомілки

  • знизилися в ціні з 74,33 грн/кг, до – 72,95 грн.
 

Куряче філе

місяць тому було представлено по 134,64 грн/кг. Нині товар можна купити по 129,60 грн.
 
 

Гречка

  • Минулого місяця продавалася за середньою ціною 76,99 грн/кг.
  • У середині грудня вартість улюбленої крупи українців впала до 72,73 грн/кг.
 
Источник:   Today
 Тэги:  цена, мясо, гречка
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