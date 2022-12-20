20.12.2022 17:30 Віталій Хінєвіч

«Укрпошта» продовжує відновлювати свою роботу у Харківській області

Протягом минулого тижня відновили видачу пенсій у 34 населених пунктах Вовчанської, Ізюмської та Куп’янської громад.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що «Укрпошта» запрацювала ще в понад 30 населених пунктах Харківщини.

За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, наразі на деокупованій Харківщині у 496 населених пунктах відновлено роботу «Укрпошти» – це близько 87% від усіх звільнених територій області.

Стаціонарні відділення обслуговують 355 населених пунктів. У 141 населеному пункті послуги «Укрпошти» надають 18 пересувних відділень.

«Нещодавно додали ще одне пересувне відділення, оскільки збільшилася кількість населених пунктів, у які приїздить «Укрпошта». В одному пересувному відділенні працює 2 людини. Звичайно, вони допускаються в населені пункти тільки після розмінування та обстеження територій. Тож дотримуємося усіх заходів безпеки», – наголосив Олег Синєгубов.

Так само «Укрпошта» зможе повернутися до роботи в інших населених пунктах Харківщини тільки після проведення стабілізаційних заходів.

Загалом з початку 2022 року фактично в Харківській області виплачено 39,2 млрд грн пенсій, зокрема на деокупованих районах з вересня – 2,3 млрд грн

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