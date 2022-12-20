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20.12.2022  17:30   Віталій Хінєвіч

«Укрпошта» продовжує відновлювати свою роботу у Харківській області

Протягом минулого тижня відновили видачу пенсій у 34 населених пунктах Вовчанської, Ізюмської та Куп’янської громад.

Укрпошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що «Укрпошта» запрацювала ще в понад 30 населених пунктах Харківщини. 
 
За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, наразі на деокупованій Харківщині у 496 населених пунктах відновлено роботу «Укрпошти» – це близько 87% від усіх звільнених територій області.
Стаціонарні відділення обслуговують 355 населених пунктів. У 141 населеному пункті послуги «Укрпошти» надають 18 пересувних відділень.
 
«Нещодавно додали ще одне пересувне відділення, оскільки збільшилася кількість населених пунктів, у які приїздить «Укрпошта». В одному пересувному відділенні працює 2 людини. Звичайно, вони допускаються в населені пункти тільки після розмінування та обстеження територій. Тож дотримуємося усіх заходів безпеки», – наголосив Олег Синєгубов.
 
Так само «Укрпошта» зможе повернутися до роботи в інших населених пунктах Харківщини тільки після проведення стабілізаційних заходів.
 
Загалом з початку 2022 року фактично в Харківській області виплачено 39,2 млрд грн пенсій, зокрема на деокупованих районах з вересня – 2,3 млрд грн
 
Нагадаємо, книга про культурну спадщину України увійшла до списку найкращих видань за версією The New York Times.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  укрпошта, харьков
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