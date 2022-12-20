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20.12.2022  11:55   Віталій Хінєвіч

Книга про культурну спадщину України увійшла до списку найкращих видань за версією The New York Times

Ілюстроване видання було випущено в листопаді поточного року.

книга
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
Повідомляється, що в листопаді британське видавництво Thames & Hudson випустило ілюстроване видання про культурну спадщину України. 
 
Передмову до нього написав український письменник Андрій Курков, а співавторами стали зокрема культуролог Андрій Пучков, історик Максим Яременко та мистецтвознавиці Діана Клочко й Мирослава Мудрак.
 
Варто зазначити, що вартість книг становить 25 фунтів та всі кошти, отримані від продажів книги про українську культурну спадщину, видавець обіцяв передати Українському ПЕН для підтримки місцевих музеїв.
 
Нагадаємо, харківські спортсмени виграли Чемпіонат України з боксу.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  книга, рейтинг
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